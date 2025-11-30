بعد حكم التعليم المفتوح، مسارات جامعية جديدة للدارسين خارج النظام التقليدي قريبا

18 حجم الخط

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن فكرة عودة نظام التعليم المفتوح أو حتى التعليم المدمج أمر غير وارد نهائيًا، قائلًا: "بنسبة ألف في المئة لن يعود التعليم المفتوح ولا التعليم المدمج".

وأوضح أن المحكمة، أيًا كانت درجتها، لا تُعيد نظامًا تعليميًا ولا تُقر نظامًا جديدًا، بل يقتصر دورها على تقييم مخرجات هذا النظام ومدى توافقه مع قانون تنظيم الجامعات.

حكم 2023 كشف عوارًا في اللائحة التنفيذية

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" على قناة الحياة، أوضح رفعت فياض أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2023 كشف وجود خلل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك حينما تقرر وقف نظام التعليم المفتوح وبدء تطبيق التعليم المدمج.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أخطأ عندما ألغى النظام دون تعديل اللائحة التنفيذية، ما تسبب في أن الشهادات الممنوحة بالنظام الجديد لم تكن لها مسميات قانونية واضحة.

الإدارية العليا تُلزم الجامعات بإصدار شهادات أكاديمية



وأوضح أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير لم يُعد التعليم المفتوح كما يظن البعض، بل صدّق على الحكم السابق وأكد أن العيب كان في الشكل والإجراءات، لا في مضمون النظام.

وقال إن المحكمة ألزمت المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون الشهادات الممنوحة عبر التعليم المدمج شهادات أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس)، وليست مهنية كما قرر المجلس سابقًا.

مسارات جديدة ومُسميات بديلة قريبًا بشأن التعليم المفتوح والمدمج



ورجّح رفعت فياض أن يتجه المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة إلى طرح مسارات مختلفة ومسميات جديدة للراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي بعيدًا عن التعليم المفتوح أو المدمج.

وأكد أن هذه المسارات ستكون قانونية، معتمدة، وتحمل مسميات أكاديمية واضحة، بما يضمن حقوق الدارسين ويُحقق الجودة التعليمية المطلوبة.

