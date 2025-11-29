مصادر طبية بغزة: عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصادر طبية في غزة مساء اليوم السبت، بأن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.

آليات الاحتلال تقصف مناطق بخان يونس

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس، بأن الآليات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية إصابة طفلة بنيران دبابات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية وقطاع غزة.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

في غضون ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

