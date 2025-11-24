تأجيل محاكمة قاتل ابن عمه في دراو بأسوان إلى يناير المقبل

18 حجم الخط

أجلت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم في قضية قاتل ابن عمه باستخدام سلاح أبيض في مركز دراو، إلى شهر يناير المقبل لورود تقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية الخاص بالمتهم، خلال ثاني جلسات الاستئناف.

طلب دفاع المتهم الدكتور أحمد حمد، المحامي من هيئة المحكمة عرض المتهم على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه واستجابت المحكمة.

وترجع تفاصيل الواقعة ليوم 13 ديسمبر 2022، عندما أقدم عامل زراعى "الحسن.ح.ا"، 23 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز دراو بمحافظة أسوان، على قتل أحد أقاربه محمود أحمد حسن محمود، من أبناء عمومته.

واقر المتهم في أقواله أن المجني عليه كان يتنمر عليه بصورة مستمرة وهو السبب في قتله باستخدام سلاح أبيض "سكين" وجه له به عدة طعنات.

وخلال شهر أكتوبر 2023، أحالت النيابة الكلية بأسوان، المتهم، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، لنظر القضية.

وقررت محكمة أسوان دائرة الجنايات أن تستأنف في أولى جلساتها بالقضية، في 23 أغسطس الماضي، عرض المتهم على لجنة خماسية من الطب النفسي، بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب بعرضه على لجنة خماسية، للتأكد من حقيقة أن المتهم يعاني من اهتزاز نفسي.

