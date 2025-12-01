محطات في حياة سامية جمال، علاقتها بالملك فاروق وراء إصدار قانون أنباء القصر

18 حجم الخط

سامية جمال، راقصة شرقية، عرفت بفراشة السينما، جمعت بين الرقص والتمثيل، مشوار طويل مع السينما، لقبت أيضًا براقصة القصر، قدمت للسينما مجموعة من الأفلام الاستعراضية، كما عرفت بالراقصة الحافية، كما جمعت بين الرقص الشرقى والرقص الغربي، رحلت فى مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 1994.

بدأت سامية جمال مسيرتها مع الفن في أوائل الأربعينيات من القرن الماضى كراقصة شرقية مع فرقة بديعة مصابني، لم تكتف بالطريقة التقليدية فقد جمعت بين الشرقى والغربى في رقصاتها، تميل إلى الاستعراض أكثر، استعان بها المخرجون في أفلامهم الاستعراضية، شكلت دويتو مع الفنان فريد الأطرش.

من الصعيد إلى صالة بديعة

ولدت زينب خليل ابراهيم الشهيرة بـ سامية جمال عام 1924 ببنى سويف، لم تتعلم بالمدارس فبدأت حياتها أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكنها تعلمت فيما بعد واتقنت ثلاث لغات، حضرت إلى القاهرة عام 1937.. وكانت في الثالثة عشرة هربا من جحيم زوجة أبيها وقسوتها لتعمل خياطة مع شقيقتها في الدرب الأحمر، عرفها أحد جيرانها على بديعة مصابني لتعمل عندها في صالة بديعة راقصة تابلوهات فردية وغيرت اسمها من "زينب خليل إبراهيم" إلى سامية جمال

الراقصة سامية جمال

ونظرا لإعجاب الملك فاروق واصطحابه لسامية جمال فى رحلاته الترفيهية وتتبعته الصحف لإدانته بالاستهتار والفساد تسببت علاقته بالراقصة إلى إصدار قانون أنباء القصر الذى يحرم على الصحافة نشر أخباره الشخصية هو والأمراء فى القصر.

أدوار صامتة في البداية مع عبد الوهاب

استعان المخرجون برقصات سامية جمال فى السينما، وكانت البداية فى أدوار صامتة فى أفلام عبد الوهاب ككومبارس صامت في أغنية "انسى الدنيا وريح بالك" من فيلم "رصاصة في القلب" ثم دور صغير جدا فى فيلم "العزيمة"، وتوالت أفلامها فيما بعد، ففي 1946 شاركت بدور صغير أيضا في فيلم “أحمر شفايف”، مع نجيب الريحانى لكنه كان أول أدوارها السينمائية التي لفتت الانتباه إليها كممثلة وراقصة في نفس الوقت، حين قدمت أول بطولة لها في فيلم "تاكسى حنطور".

مشاركة في فيلمين عالميين

قدمت سامية جمال بعدها للسينما أكثر من 70 فيلما منها: انتصار الشباب، أحمر شفايف، ممنوع الحب، سيجارة وكاس، من فات قديمه، تاكسى حنطور، نشالة هانم، الرجل الثانى، زنوبة، وغيرها، كما شاركت سامية جمال فى فيلمين عالميين بالرقص والتمثيل هما: الفيلم الأمريكى "وادى الملوك"، والفيلم الفرنسى "على بابا والأربعين حرامى".

فريد الأطرش وسامية جمال من أشهر الثنائيات

نظرا لكثرة تعاون سامية جمال مع الفنان فريد الأطرش خلال أكثر من عشرة أفلام، حيث قدمت معه أفلام: حبيب العمر، عفريتة هانم، بحبك أنت، ماتقولش لحد، آخر كدبة، تعالى سلم وغيرها، ووقع الحب لكن من طرف واحد، فعندما سألت سامية فريد عن الزواج، قال لها إنه لا يمكنه الزواج، وأنه أمير ولا يليق به أن يتزوج بفلاحة مثلها.

زواج وفشل وضياع أموالها

سافرت سامية جمال للرقص في أمريكا وهناك تعرفت على شاب أمريكى يدعى الكنج وارتبطت معه بقصة حب وزواج بعد أن أشهر إسلامه أصبح اسمه عبد الله كنج، إلا أنه سخَّرها للرقص في كباريهات أمريكا وسطا على كل ما تحصل عليه، ووقعت الخلافات وتنازلت سامية عن أموالها ومجوهراتها، وحضرت إلى مصر وحصلت على الطلاق.

نشأت بعد ذلك قصة حب كبيرة بين سامية جمال والدنجوان رشدى أباظة، انتهت بالزواج ودامت لأكثر من 18 عاما بالرغم من زواجه من المطربة صباح، ليعتبر زواج سامية ورشدى أطول زيجة في مشوار رشدى أباظة، ونتج عن هذه الزيجة أربعة أفلام أشهرها "الرجل الثاني ".

سامية جمال وزواج 18 سنة مع رشدى اباظة

وبعد وفاة رشدي أباظة وإصابتها بالحزن الشديد اعتزلت سامية جمال الحياة، وأدت فريضة الحج وانزوت بعيدا، وأصيبت بالاكتئاب ثم الغيبوبة حتى الرحيل فى مثل هذا اليوم عام 1998، وكانت قد أوصت بأن يكتب على مقبرتها سامية جمال فقط بدون راقصة.

