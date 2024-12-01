حكاية سامية جمال مع أغنية «حب ايه».. عبد الوهاب محمد استلهم كلماتها من عبارات «فراشة السينما».. وهذه قصة تعاون بليغ حمدي مع أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى رحيل فراشة السينما الفنانة سامية جمال حيث توفيت 1 ديسمبر 1994، ومن ضمن قصص وحكايات سامة جمال مع الفنانين قصتها مع أغنية “حب ايه” والملحن بليغ حمدي، فبعد تجاوز سامية جمال لمحنة رفض فريد الأطرش الزواج منها، نشرت مجلة الكواكب عام 1959 خبرا عن خطبة سامية جمال والملحن بليغ حمدى ، وكانت المفاجأة للجميع فبليغ حمدى يصغر سامية بسنوات طويلة وهو لم يكن حتى ذلك الوقت ملحنا معروفا حيث كان فى بداية الطريق.

وكان اللقاء الأول بين سامية جمال وبليغ حمدى فى ستديو مصر خلال تصويرها لفيلم " كل دقة فى قلبى " وكان بليغ يتابع بعض أعماله فى الاستديو، وقامت احدى صديقات بليغ بتقديم سامية له، تبع ذلك مجموعة من السهرات واللقاءات التي جمعت سامية وبليغ والصديقة وبدأ الإعجاب وطلب الزواج الذى رفضته سامية فى البداية، وحاولت شرح سبب رفضها له لكنه قال لها: أحبك وأقصى أماني أن أتزوجك، وفجأة اعلنت موافقتها ــ وفق رواية وجدى الحكيم ــ وتمت الخطبة التى لم تستمر الا أياما قليلة، واعلنت سامية فى الصحف فسخ الخطبة والسبب شائعة علاقته بروحية جمال.

تساءلت سامية جمال: حب إيه اللى جاى تقول عليه؟

ذهب بليغ حمدى الى سامية جمال لمعرفة حقيقة موقفها ويعترف لها انه يحبها ولم يخونها فكان ردها عليه "حب إيه اللى انت جاى تقول عليه؟ تأزم بليغ حمدى وصدم مما حدث وفضفض الى صديقه الشاعر عبد الوهاب محمد بما فى نفسه وظلم سامية جمال له وقال له: دى بتقولى حب ايه اللى انت جاى تقول عليه ؟، فالتقط الشاعر عبد الوهاب محمد العبارة وعاد الى بيته ليكتب اغنية "حب إيه اللى انت جاى تقول عليه ".

سامية جمال



نشر بليغ رده على ما حدث فى مجلة الكواكب عام 1959 فقال: هل كانت سامية تعتقد انى انسان بلا ماض، إن كل انسان له علاقات ثانوية حتى طلبة المدارس، وسامية بالذات تعلم ان لكل انسان ماض وانا لم اخف عنها شيئا، وقصة علاقتى بفتاة أخرى من نسج خيال سامية، حتى أنها فسخت الخطبة لأسباب لايعلمها الا هى، أما علاقتى بروحية هى صداقة بريئة وستثبت الأيام الحقيقة.

أم كلثوم تستعين بملحنين شباب لأول مرة

فى تلك الأثناء كانت أم كلثوم قد قررت التنوع فى الألحان والكلمات بعيدا عن رياض السنباطى ملحنها الأوحد فى ذلك الوقت الذى لحن لها اكثر من 80 أغنية خاصة بعد ظهور موجة أغانى شبابية يقودها عبد الحليم حافظ مع ملحنين شبان، ولذلك طلبت من المطرب محمد فوزى البحث لها عن كلمات وألحان جديدة، ورشح فوزى لأم كلثوم الملحن بليغ حمدى وجمع بينه وبينها فى بيت الدكتور زكى سويدان الطبيب الشهير فى لقاء حضرته أم كلثوم وأنور منسى والمطرب عبد الغنى السيد وبليغ حمدى ووجدى الحكيم.

ام كلثوم وبليغ ومشوار 11 اغنية

وفقا لما كتبه المذيع وجدى الحكيم من مذكراته مع أم كلثوم عام 1975 بعد رحيلها قال:أمسك فوزي بيد بليغ حمدي وذهب به إلى أم كلثوم، وقدّمه لها قائلا:هاسمعك الليلة ملحن هايل هيكون له شأن فى السنوات القادمة،معاه لحن رائع منه تقدرى تحكمى عليه،

وغنى بليغ حمدى بصوته لحن أغنية (حب إيه اللى انت جاى تقول عليه ) سألت أم كلثوم بليغ عن مؤلف الأغنية فأجابها بأنه شاب مهندس صديق يعمل فى شركة شل اسمه عبد الوهاب محمد، وقالت له اشوفه وطلبت من بليغ أن يقابلها فى بيتها فى الغد مع مؤلف الاغنية، وحضر إليها بليغ ومعه الشاعر عبد الوهاب محمد، وعدل بليغ فى اللحن وكانت أغنية "حب إيه " أول تعاون فنى بين أم كلثوم وبليغ حمدى وعبد الوهاب محمد، الذى أكد لها أن بليغ هو الذى أوحى اليه بمطلع الاغنية وانه أعطى الكلمات لبليغ منذ عامين وأنه لحن مطلعها وظل عامين يحاول إقناع محمد فوزى بغنائها.

سامية جمال وبليغ حمدى وزواج لم يتم

وكانت الأغنية التى شدت بها أم كلثوم على مسرح الأوبرا فى الخميس الاول من ديسمبر 1960 وأصبح بليغ حمدى من ملحنى الست أم كلثوم، ووضعته الاغنية على أول سلالم المجد، قدم لأم كلثوم بعد ذلك مجموعة من الاغنيات منها: حكم علينا الهوى، الحب كله، الف ليلة وليلة وغيرها.

كلمات أغنية عبد الوهاب محمد

وتقول كلمات الأغنية:حب ايه اللي انتى جاي تقول عليه/.. نت عارف قبلى معنى الحب ايه / لما تتكلم عليه..حب إيه إيه / انت مابينك وبين الحب دنيا..دنيا ماتطولها ولا حتى بخيالك / اما نفس الحب عندي حاجه تانيه.. حاجه اغلى من حياتي ومن جمالك / انت فين والحب فين..ظالمه ليه دايما معاك ؟ / دا انت لو حبيت يومين..كان هواك خلاك ملاك / كنت باخلصلك في حبي بكل قلبي.. وانت بتخون الوداد من كل قلبك /بعت ودى، بعت حبى، بعت قلبى..بعتنى وفاكرنى ليه هشتاق لقربك ليه؟ /يا ما طول عمري رضيت منك اسية.. لما داب أملى وأنا باتمنى ودك / كل شكوى كنت بتشوفها فى عينيا.. وانت فى قربك ناسينى زى بعدك / انت فين والحب فين..ظالمه ليه دايما معاك.

أغنية هو صحيح الهوى غلاب

غنت ام كلثوم فى تلك الحفلة اغنيتين جديدتين الاغنية الاولى هى: حب إيه أول تعاون لها مع بليغ وعبد الوهاب محمد، وأغنية "هو صحيح الهوى غلاب " أول تعاون أيضا بين ثومة والشيخ زكريا أحمد بعد قطيعة دامت ١١ عاما تقريبا، كتبها الشاعر بيرم التونسى، وحرصت أم كلثوم على أن تبدأ موسمها الغنائى الجديد بهاتين الأغنيتين الجديدتين الخميس ١ ديسمبر ١٩٦٠ بدار سينما أوبرا.. وشدت أم كلثوم، ونجح الحفل نجاحا غير مسبوق، وأشادت الصحف والمجلات بالأغنيتين،



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.