الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى فؤاد: شكلي مكنش بيعجب تحية كاريوكا وكنت مرعوبة من سامية جمال (فيديو)

نجوى فؤاد، فيتو
نجوى فؤاد، فيتو

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها استطاعت عمل شكل مختلف للرقص الشرقي فى مصر، موضحة: "كنت مرعوبة من الراحلة سامية جمال وتحية كاريوكا بسبب المنافسة القوية".


وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": " تحية كاريوكا، مكنش بيعجبها شكلي وكانت دائما تقول للناس روحوا اتفرجوا على البنت اللى بترقص زي اللى عندها مغص كلوي".


واوضحت: " كنت بحب نعيمة عاكف، وانا من مدرستها"، مضيفة: " لم أعمل فى كباريهات شارع الهرم، ومهنة الرقص متعبة جدا، وشاقة"، مؤكدة: "الرقص الشرقي أصله فرعوني، وكل بلد لها طابع خاص بها فى الرقص".


وعن علاقتها بالراحل عبد الحليم حافظ، أكدت الفنانة نجوى فؤاد: "عبد الحليم حافظ كان أخويا فهو كان يتيم، وكان موهوب فنيا مثلي"، موضحة: "حبيت الراحل أحمد رمزي، فهو كان شخص بسيط وابن بلد، وكنت فى ذلك الوقت فى سن صغيرة وطلبني للزواج وتزوجنا".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة نجوي فؤاد سامية جمال تحية كاريوكا الإعلامية نهال طايل نعيمة عاكف عبد الحليم حافظ احمد رمزي

مواد متعلقة

نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حالتها الصحية (فيديو)

نجوى إبراهيم: عدت لاستئناف عملي بعد تحسن حالتي الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجوى إبراهيم بعد تعرضها لحادث سير في أمريكا

بـ"الهليكوبتر"، نجوى يوسف رئيس القسم العسكري بـ"فيتو" تخوض الانتخابات البرلمانية في أسيوط

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية