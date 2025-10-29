نجوى فؤاد: شكلي مكنش بيعجب تحية كاريوكا وكنت مرعوبة من سامية جمال (فيديو)

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها استطاعت عمل شكل مختلف للرقص الشرقي فى مصر، موضحة: "كنت مرعوبة من الراحلة سامية جمال وتحية كاريوكا بسبب المنافسة القوية".



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": " تحية كاريوكا، مكنش بيعجبها شكلي وكانت دائما تقول للناس روحوا اتفرجوا على البنت اللى بترقص زي اللى عندها مغص كلوي".



واوضحت: " كنت بحب نعيمة عاكف، وانا من مدرستها"، مضيفة: " لم أعمل فى كباريهات شارع الهرم، ومهنة الرقص متعبة جدا، وشاقة"، مؤكدة: "الرقص الشرقي أصله فرعوني، وكل بلد لها طابع خاص بها فى الرقص".



وعن علاقتها بالراحل عبد الحليم حافظ، أكدت الفنانة نجوى فؤاد: "عبد الحليم حافظ كان أخويا فهو كان يتيم، وكان موهوب فنيا مثلي"، موضحة: "حبيت الراحل أحمد رمزي، فهو كان شخص بسيط وابن بلد، وكنت فى ذلك الوقت فى سن صغيرة وطلبني للزواج وتزوجنا".



