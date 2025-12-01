الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

طلائع الجيش يسعى لعبور السكة الحديد في كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر
كأس مصر، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره السكة الحديد في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويسعى طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور المدير الفني لتخطي مفاجآت بطولة كأس مصر بالفوز على السكة الحديد بقيادة أحمد عيد عبدالملك المدير الفني مساء اليوم ليضرب موعدا مع كهرباء الإسماعيلية بدور الـ 16.

وكانت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، انتهت بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

 

حكام مباراة طلائع الجيش أمام السكة الحديد

ويدير مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ محمد علي توفيق وعماد الشافعي (مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا).

 

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

 

