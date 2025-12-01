الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، يحل الإسماعيلي ضيفا أمام حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويخشي الدراويش مفاجآت كأس مصر الموسم الجاري بعدما ودع الاتحاد السكندري المنافسات من دور الـ 32 على يد كهرباء الإسماعيلية في ملعبه بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي مع سموحة في دور الـ 16 (بعدما حسم سموحة تأهله بعد الفوز أمام غزل المحلة في افتتاح دور الـ32).

حكام مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي

ويدير لقاء حرس الحدود ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا).

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

قائمة الإسماعيلى ضد حرس الحدود





حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس



الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور، محمد إيهاب



الوسط: محمد عبد السميع،، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النحعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن



الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر

