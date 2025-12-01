الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
18 حجم الخط

كأس مصر، يحل الإسماعيلي ضيفا أمام حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويخشي الدراويش مفاجآت كأس مصر الموسم الجاري بعدما ودع الاتحاد السكندري المنافسات من دور الـ 32 على يد كهرباء الإسماعيلية في ملعبه بالإسكندرية.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي مع سموحة في دور الـ 16 (بعدما حسم سموحة تأهله بعد الفوز أمام غزل المحلة في افتتاح دور الـ32).

 

حكام مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي

ويدير لقاء حرس الحدود ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا).

 

 

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

قائمة الإسماعيلى ضد حرس الحدود



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس


الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور، محمد إيهاب


الوسط: محمد عبد السميع،، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النحعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن


الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرس الحدود الاسماعيلي حرس الحدود أمام الإسماعيلي حرس الحدود ضد الإسماعيلي كأس مصر بطولة كأس مصر

مواد متعلقة

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

طريق الأهلي، فاركو يفوز على تليفونات بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

طارق العشري: جوزيه أراد ضم ثنائي حرس الحدود وحسام حسن يربح رهان الشباب

الإسماعيلي يستنجد بوزير الرياضة والمحافظ لحل أزمة إيقاف القيد

طريق الزمالك في كأس مصر موسم 2025-2026

نتائج قرعة الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وشوارع وسط البلد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية