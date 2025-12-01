ترتيب الأهلي فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 01 ديسمبر 2025
 يبحث عشاق النادي الأهلي عن جدول ترتيب مجموعة الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية. 


ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

  • الأهلي في المركز الأول برصيد 4 نقاط
  • يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
  • الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
  • شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

من ناحية أخرى يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك فى 11 ديسمبر المقبل.

ويواجه الأحمر سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

 تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي

 وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

 

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

