الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

صرف معاشات شهر ديسمبر
صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، فيتو
تبدأ اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

 

ووفرت الهيئة للتسهيل على المواطنين، عدة قنوات لـ صرف المعاشات دون تكدس، منها ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك ومكاتب البريد، فروع البنوك ومكاتب البريد المصرى، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

 

تطبيق الزيادة الجديدة

 

ويستفاد من صرف المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بعد تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 15% وفقا لآخر زيادة تم تطبيقها في يوليو الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.
  • الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  • اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
  • إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
  • اضغط على عرض التفاصيل.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

 

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

 

