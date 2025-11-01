السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

معاشات شهر نوفمبر
معاشات شهر نوفمبر 2025، فيتو

تبدأ اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، من خلال ماكينات الصراف الآلى (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

ووفرت الهيئة للتسهيل على المواطنين، عدة قنوات لـ صرف المعاشات دون تكدس، منها ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك ومكاتب البريد، فروع البنوك ومكاتب البريد المصرى، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 

وكان مصدر مسئول نفى في تصريحات خاصة وجود أي زيادات جديدة في معاشات شهر نوفمبر، مؤكدا أن موعد زيادة المعاشات والزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات ستكون وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، وتطبق اعتبارًا من يوليو 2026 مما يعني عدم وجود زيادة المعاشات فى نوفمبر 2025.

يذكر أن آخر زيادة قد تم صرفها في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى 2175 جنيها، وتكلفة إجمالية سنوية بلغت 70 مليار جنيه وفقًا للهيئة القومية للتأمين.

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.
  • الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  • اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
  • إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
  • اضغط على عرض التفاصيل.

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

 يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

 

