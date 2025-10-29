الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025 (تفاصيل)

حقيقة زيادة معاشات
حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2025، فيتو

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة والتي من المقرر أن يتم الصرف يوم 1 نوفمبر المقبل.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025

 

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025

ونفت مصادر مسؤولة، وجود أي زيادات في معاشات شهر نوفمبر 2025 مؤكدًا أن أي زيادة استثنائية في معاشات نوفمبر 2025 تمنح بقرار رئاسي فقط، بهدف التخفيف على أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أن معاشات شهر نوفمبر 2025 تصرف بنفس القيمة دون أي زيادة إضافية، مما ينتفي معه صرف أي زيادات فى الشهر المقبل

 

موعد زيادة المعاشات الجديدة 

وأعلن المصدر في تصريحات خاصة عن موعد زيادة المعاشات مؤكدًا أن الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات ستكون وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، وتطبق اعتبارًا من يوليو 2026 مما يعني عدم وجود زيادة المعاشات فى نوفمبر 2025.

 

يذكر أن آخر زيادة قد تم صرفها في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى 2175 جنيها، وتكلفة إجمالية سنوية بلغت 70 مليار جنيه وفقًا للهيئة القومية للتأمين.

 

ومن المقرر أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، يوم 1 من الشهر المقبل وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

وفق الهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

 يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

التامينات الاجتماعية الزيادة الجديدة جدول صرف المعاشات زيادة المعاشات الجديدة صرف معاشات شهر نوفمبر قانون التأمينات الاجتماعية زيادة معاشات زيادة المعاشات موعد صرف معاشات شهر نوفمبر موعد زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر

الجريدة الرسمية