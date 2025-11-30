الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلي يعلق على طلب العفو عن نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية
18 حجم الخط

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على طلب نتنياهو لإلغاء محاكمته قائلا: إن   هرتسوغ  لا يمكنه العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".

زعيم المعارضة الإسرائيلي يعلق على طلب العفو عن نتنياهو 

وفي السياق ذاته دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن ذلك يعكس مصلحة الدولة ويساهم في وحدة إسرائيل.

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو
 

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة.

 

و أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج.

نتنياهو يتقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي

وأوضح المكتب في بيان اليوم الأحد أن نتنياهو تقدم بطلب العفو قبل قليل، مضيفًا أن الطلب نقل إلى قسم الشؤون القانونية.

وقبل وقت سابق أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أن الأخير تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في رسالة ترامب: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه "القضية" المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة"، وفق وكالة رويترز.

إلا أن هرتسوج رفض الطلب بأدب، معتبرًا أنه "على كل من يرغب في العفو أن يقدم طلبًا وفقًا للقواعد". بمعنى آخر، إذا كان نتنياهو مهتمًا بالعفو، فهو مدعو لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس، حسب وكالة "معا" الإخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو العفو عن نتنياهو إسرائيل محاكمة نتنياهو ترامب زعيم المعارضة الإسرائيلية

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

ترامب خدع العالم، أستاذ سياسة: أمريكا تمارس بلطجتها وتعيد نظام سيناريو الدكتاتور بينوشيه لفنزويلا

فلسطين تدعو إلى تعزيز التضامن الدولي معها ومحاسبة إسرائيل

لابيد: نتنياهو يقول نعم أمام الكاميرات في واشنطن ويعترض عند العودة

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads