ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية استقبل بمكتبه رمطان لعمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.



البرهان يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة



وحضر اللقاء وزير الخارجية السفير محي الدين سالم. وخلال اللقاء رحب البرهان بالمبعوث الأممي مؤكدا استعداد حكومة السودان للتعاون مع الأمم المتحدة وكافة وكالاتها لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية والاجتماعية في البلاد، مشيدا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة واهتمامه الشخصي بملف سلام السودان.

البرهان: الحكومة تسعى لتحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد

وأضاف البرهان أن الحكومة تسعى لتحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني، مؤكدا حرصها على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي كافة الإقليم.

ومن جانبه أكد لعمامرة أن زيارته تهدف إلى متابعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، بناء على متابعة الأمين العام للأمم المتحدة لتطورات الأحداث في البلاد.

الجيش السوداني يواصل أعماله لاستعادة السيطرة على دارفور

وأشار لعمامرة إلى أن الفرصة ما تزال متاحة لعقد حوار سوداني سوداني يحقن الدماء ويعزز الأمن والاستقرار، موضحا استعداد الأمم المتحدة لتقديم كافة المساعدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش السوداني عملياته لاستعادة ولايات دارفور ودحر مليشيا الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وتكبيدها خسائر فادحة.

