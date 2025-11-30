الجيش السوداني يستنفر قواته في جنوب كردفان ويدخل تبسة

18 حجم الخط

كشفت مصادر سودانية ميدانية عن تحرك قوات الجيش السوداني في منطقة الدامرة بمحلية العباسية في ولاية جنوب كردفان.

تحرك قوات الجيش السوداني في منطقة الدامرة

كما أوضحت المصادر، أن قوات الجيش دخلت منطقة تبسة (tabsa) بعد معارك خاضتها مع عناصر الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني قد نفذ صباح اليوم عمليات قصف مدفعي استهدفت مواقع الحركة الشعبية قبل تنفيذ انفتاحه في المنطقة المعروفة بالجبال الشرقية والتي تتحرك قوات الحركة ببعض المناطق فيها وتهدد من خلالها الجيش السوداني.

أتى ذلك، بعدما اشتدت المواجهات في جنوب كردفان بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، حيث بدأت قوات الحركة الشعبية والدعم السريع بمهاجمة حامية كُرتالا على موجتين، إلا أن الجيش الذي يسعى إلى فك الحصار عن مدينتي كادوقلي والدلنج تصدى لهما.

وقد كثف الجيش ضرباته المدفعية وغاراته الجوية على مواقع الحركة الشعبية التي اتهمت الجيش بقصف مناطق مدنية في نطاق سيطرتها ما أدى إلى مقتل 45 شخصا وإصابة آخرين.

جددت قوات الدعم السريع هجماتها عبر أحد المحاور

أما في غرب كردفان فقد جددت قوات الدعم السريع هجماتها عبر أحد المحاور على محيط الفرقة 22 في بابنوسة، كما واصلت قصفها المدفعي بإطلاق قذائف ثقيلة نحو المواقع الدفاعية للجيش حول مقره الرئيس في المدينة.

وكانت قوات الدعم السريع شنت أمس هجومًا عنيفًا على مقر الفرقة 22، لكن الجيش الذي يسعى للحفاظ على موقعه باعتباره آخر معاقله المتبقية في ولاية غرب كردفان تصدى لها.

وفي اتجاه آخر دفعت الدعم السريع بتعزيزات عسكرية نحو منطقة أبوقعود في غرب ولاية شمال كردفان بهدف تقوية مواقعها الدفاعية تحسبًا لهجمات الجيش الذي نفذ خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات أوقعت خسائر في صفوف هذه القوات بمحاور شمال كردفان.

يذكر أن إقليم كردفان الذي يقسم إلى 4 مناطق أو ولايات (شمال، وجنوب، وشرق، وغرب) يربط العاصمة الخرطوم ووسط السودان بإقليم دارفور، ما يجعله محورًا لخطوط الإمداد العسكرية، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية على مدن مهمة فيه مثل الأبيض وغيرها تمنح الجهة المسيطرة القدرة على التحكم بطرق الإمداد نحو العاصمة ودارفور، ما جعل المعارك تحتدم فيه مؤخرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

