خارج الحدود

مدعي بالجنائية الدولية يطالب بإدانة علي كوشيب بالسجن مدى الحياة بسبب جرائم دارفور

علي كوشيب، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلبوا  بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق أحد قادة "مليشيا  الدعم السريع " محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، والمدان بالاضطلاع بدور رئيسي في حملة الأعمال الوحشية في ولايات دارفور.

 

مدعي الجنائية الدولية يسعى لاستصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق كوشيب بالسودان

وتشمل الأعمال الوحشية المدان بها علي كوشيب، "إصدار أوامر بإعدامات جماعية وضرب سجينين بالفأس حتى الموت".


وفي هذا السياق قال المدعي يوليان نيكولز للقضاة في لاهاي "أمامك حرفيا قاتل الفأس".

 

إدانة كوشيب في 27 تهمة 

وأدين عبد الرحمن الشهر الماضي بـ27 تهمة بما في ذلك "القتل الجماعي والاغتصاب في إطار حملة قتل وتدمير قامت بها قيادة مليشيا الجنجويد (الدعم السريع) في فترة 2003 إلى 2004".

وكانت هذه المرة الأولى التي تدين فيها المحكمة شخصا يشتبه في ارتكابه جرائم في دارفور، حيث قال نيكولز: "لقد ارتكب تلك الجرائم متعمدا وبحماس وبقوة، كما تشير الأدلة".

ولم يقر عبد الرحمن بالاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما افتتحت محاكمته في أبريل 2022، وقال إنه لم يكن الشخص المعروف باسم علي كوشيب.

