سياسة

عبد المنعم سعيد: انتخابات النواب الحالية تعكس أجواء غير إيجابية

عبد المنعم سعيد:
عبد المنعم سعيد: انتخابات مجلس النواب الحالية الحالية
انتخابات مجلس النواب 2025، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن ما تشهده الانتخابات الحالية من إجراءات بعد قرارات المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى  يعكس مشهدًا سياسيًا سلبيًا وليس إيجابيًا، موضحًا أن هذا يشير إلى وجود مشكلة حقيقية في العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"الصوت أعلى هذه المرة، وتدخل الرئيس لتصحيح المسار، والأمور دخلت المحاكم بما فيها الإدارية العليا ومحكمة النقض، وإذا لم يكن يعبر عن أزمة فهو يعكس وضعًا مرتبكًا".

 

أحداث الانتخابات وضبابية سياسية للمشهد

وأكد على ضرورة تبسيط النظام الانتخابي وتوحيد الإجراءات بين الدوائر والقائمة ونسبة 5٪ لرئيس الجمهورية لتفادي التعقيدات، في ظل ضبابية المشهد الحالي.

 

القائمة المغلقة: انتخاب فكر وبرنامج وليس شخصًا فقط

وكشف المفكر السياسي أنه من أنصار نظام القوائم الانتخابية لأنها تعكس اختيار فكرة أو مشروع وطني محدد، مشيرًا إلى أن هذه القوائم موجودة في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسرائيل، وتتيح الحوار بين الأفكار والمشاريع وليس الأفراد فقط، ما يرسخ مفاهيم الديمقراطية والمشاركة الفعلية.

وأضاف: "القائمة في مصر تشمل الأحزاب التي شاركت في ثورة 30 يونيو، وخلقت جبهة وطنية للتغيير والإصلاح، ومع مرور الوقت قد تحدث خلافات، لكن التحالفات موجودة دائمًا في الحياة السياسية".

 

تحديات العملية الانتخابية تكشف مشاكل الأحزاب والنظام الانتخابي

وأشار سعيد إلى أن المرحلة الحالية كشفت عن مشكلات متعلقة بالأحزاب وطبيعة من يشارك في الانتخابات، بما في ذلك قضايا الرشوة والتحضير للنظام الانتخابي، مؤكدًا ضرورة مراجعة النظام الانتخابي برمته لتبسيطه وضمان نزاهة العملية.

الحوار الوطني والشورى: أدوات دستورية لمعالجة المناخ السياسي

وأوضح أن تدخل الرئيس كشف الأخطاء التي كانت ستظل دون معالجة، مشيرًا إلى أن هيئة الحوار الوطني يمكن أن تلعب دورًا في خلق مناخ تحاوري، بينما الجهة الدستورية المختصة بالبت النهائي في المناخ العام هي مجلس الشورى وفقًا للمادة 248 من الدستور، لكنه أشار إلى أن التشكيل الحالي للشورى قد لا يكون مؤهلًا بالكامل للقيام بذلك، مؤكدًا أن علامات الاستفهام جزء طبيعي من أي مشهد سياسي، كما يحدث في الولايات المتحدة مع قرارات الرئيس ترامب.

