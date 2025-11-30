الوطنية للانتخابات: نترقب وصول الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تترقب وصول الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح المستشار بنداري لقناة "إكسترا نيوز" أن هذه الأحكام تتعلق بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، التي جرت ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وفي سياق متصل، شدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات المطلق بتنفيذ كافة أحكام القضاء الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

وأكد المستشار بنداري أن الهيئة تعتبر أحكام القضاء جزءًا لا يتجزأ من أعمال الرقابة القضائية التي تضمن نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية برمتها، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد الدور المحوري للمحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون الانتخابية، واستعداد الهيئة التام للتجاوب الفوري مع أي قرارات قضائية تصدر عنها فور ورودها، بما يضمن سيادة القانون.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على إرساء مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وحماية حق الناخبين في تمثيل نيابي صحيح وعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.