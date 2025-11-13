الخميس 13 نوفمبر 2025
أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، بعدما عزز تقرير حول ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم المخاوف من أن المعروض العالمي يفوق الطلب الحالي على الوقود.  

تراجع أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.03%، إلى 62.69 دولار للبرميل بعد هبوطها 3.8% في الجلسة السابقة، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.09%، إلى 58.44 دولار للبرميل مواصلا خسائر بلغت 4.2% أمس الأربعاء.  

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، مضيفة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت انخفاضا، بحسب شبكة CNBC عربية.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من دولارين للبرميل أمس بعد صدور التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والذي أشار إلى أن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب بشكل طفيف في 2026، في تحول عن تقديرات سابقة كانت تتوقع عجزًا في المعروض. 

وتتوقع أوبك أيضًا وجود فائض في الإمدادات خلال العام المقبل، مدعومًا بزيادة الإنتاج من عدد أكبر من دول تحالف أوبك +، ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الخميس.  

أوبك تقرر تثبيت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والغاز حتى 2050

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل في المتوسط.

كما قالت إدارة معلومات الطاقة، في تقريرها لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام مستوى قياسيًا أعلى مما كان مقدرًا سابقًا.

