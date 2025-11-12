الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أوبك تقرر تثبيت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

منظمة أوبك، فيتو
منظمة أوبك، فيتو
18 حجم الخط

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تثبيت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 عند 3%، ولعام 2026 عند 3.1%، وفق تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا بالإضافة إلى قرار تثبيت "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، و1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول «إعلان التعاون» إلى 0.9 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، فيما أبقت تقديراتها دون تغيير عند 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وفي المقابل، خفضت المنظمة تقديرات الطلب على نفط دول «إعلان التعاون» إلى 42.4 مليون برميل يوميا في عام 2025، و43 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

وزير البترول يبحث مع الأمين العام لـ "أوبك" تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أوبك يقرر زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل بدءا من ديسمبر المقبل

وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط خلال أكتوبر بمقدار 33 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 28.4 مليون برميل يوميا، مقابل تراجع إنتاج الدول المشاركة في «إعلان التعاون» من خارج المنظمة بنحو 106 آلاف برميل يوميًا إلى 14.5 مليون برميل يوميا.

وبذلك، انخفض إنتاج دول «إعلان التعاون» مجتمعة بنحو 73 ألف برميل يوميًا ليسجل 41.02 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوبك منظمة الدول المصدرة للنفط الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي النفط

مواد متعلقة

أوبك يقرر زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل بدءا من ديسمبر المقبل

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي في 2025 بعد زيادات أوبك +

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية