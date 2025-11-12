أوبك تقرر تثبيت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

18 حجم الخط

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تثبيت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 عند 3%، ولعام 2026 عند 3.1%، وفق تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا بالإضافة إلى قرار تثبيت "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، و1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول «إعلان التعاون» إلى 0.9 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، فيما أبقت تقديراتها دون تغيير عند 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وفي المقابل، خفضت المنظمة تقديرات الطلب على نفط دول «إعلان التعاون» إلى 42.4 مليون برميل يوميا في عام 2025، و43 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط خلال أكتوبر بمقدار 33 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 28.4 مليون برميل يوميا، مقابل تراجع إنتاج الدول المشاركة في «إعلان التعاون» من خارج المنظمة بنحو 106 آلاف برميل يوميًا إلى 14.5 مليون برميل يوميا.

وبذلك، انخفض إنتاج دول «إعلان التعاون» مجتمعة بنحو 73 ألف برميل يوميًا ليسجل 41.02 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي.

