الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

وزير العدل مع نظيره
وزير العدل مع نظيره السوداني
استقبل  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة  الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل السوداني والوفد المرافق له، وذلك في حضور مساعدي الوزير المعنيين.

رحب الوزير بالضيف السوداني والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية ودعم الجهود الرامية إلي تحقيق العدالة الناجزة التي تُلبي تطلعات المواطنين بكلا البلدين.

 

ومن جانبه أبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مُشيدًا بما شاهده بالعاصمة الجديدة من تطور ونهضة حديثة موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما أصدره من قرارات إنسانية في شأن السودانيين عقب الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان، واستقبال جمهورية مصر العربية لهم بوافر الترحاب وتقديم الخدمات اللازمة في كل ما يتعلق بحياتهم المعيشية.

وأكد الوزير الضيف ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية السودان.

التعاون القضائي الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الناجزة المستشار عدنان فنجري وزير العدل منظومة التقاضي

