الدقهلية تبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الأحد، أعمال التشجير في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بعد استلام الدفعة الأولى التي تضم 27 ألف شجرة من أنواع "الياسمين، والأرثرينا، والبونسيانا، والكوريزيا، والأكاسيا".

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

شملت أعمال الزراعة مركزي المنصورة والسنبلاوين، حيث شرعت مديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والشؤون الصحية" في استلام الكميات المخصصة لها وتوزيعها على الإدارات التابعة لزراعتها داخل منشآتها.

الالتزام بتوثيق الأعمال ضمانًا للتنفيذ وفق الخطة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، مشددًا على مسؤولية كل رئيس مركز أو مدينة عن زراعة الأشجار ورعايتها، مع الالتزام بتوثيق الأعمال ضمانًا للتنفيذ وفق الخطة.

تحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة

من جانبه، أوضح الدكتور عماد سليمان النجار مدير إدارة البيئة، أن العمل جارٍ يوميًا في مختلف المواقع لإنجاز خطة التشجير، وتحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.