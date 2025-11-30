الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدقهلية تبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"

زراعة أشجار، فيتو
زراعة أشجار، فيتو
18 حجم الخط

انطلقت اليوم الأحد، أعمال التشجير في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بعد استلام الدفعة الأولى التي تضم 27 ألف شجرة من أنواع "الياسمين، والأرثرينا، والبونسيانا، والكوريزيا، والأكاسيا".

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 شملت أعمال الزراعة مركزي المنصورة والسنبلاوين، حيث شرعت مديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والشؤون الصحية" في استلام الكميات المخصصة لها وتوزيعها على الإدارات التابعة لزراعتها داخل منشآتها.

الالتزام بتوثيق الأعمال ضمانًا للتنفيذ وفق الخطة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، مشددًا على مسؤولية كل رئيس مركز أو مدينة عن زراعة الأشجار ورعايتها، مع الالتزام بتوثيق الأعمال ضمانًا للتنفيذ وفق الخطة.

تحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة

من جانبه، أوضح الدكتور عماد سليمان النجار مدير إدارة البيئة، أن العمل جارٍ يوميًا في مختلف المواقع لإنجاز خطة التشجير، وتحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التشجير التربية والتعليم الرقعة الخضراء المساحات الخضراء المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة زيادة الرقعة الخضراء محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفاجئ عددا من المخابز للتأكد من جودة ومواصفات الخبز

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام وست هام بعد 30 دقيقة

رابط نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

المزيد
الجريدة الرسمية