صحة الاسكندرية تطلق قافلتين طبيتين لمنطقة العامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين بمنطقة العامرية الطبية بوحدات حارس والوقاد.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

جاءت القافلة الاولى بوحدة حارس: والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي العامرية العام ) والتى استمرّت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ نوفمبر.

وصرح الدكتور محمد بدران أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نساء-جراحه-جلدية - تنظيم اسرة-أسنان) بمشاركة ٣٦ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال

بينما جاءت القافلة الثانية بوحدة الوقاد والتي تبعد ١٤ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي العامرية العام) واستمرّت علي مدار يومي الاربعاء والخميس ٢٦ و٢٧ نوفمبر

وضمت القافلة ٧ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نساء-جراحه-جلدية -عظام-اسنان ) بمشاركة ٣٧ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشار بدران الى أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على ٢٢٨٠ مريض من أهالي المنطقتين وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم كما تم تحويل ١٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلتين إجراء ٥٥٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلتين و٣٩٥ تحليلًا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ٢٥٣ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٠٤ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

