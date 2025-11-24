مخالفات وطوابير مصطنعة، المصري الديمقراطي يكشف ملاحظات اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنها تابعت سير اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال فرق الرصد الميداني والتواصل المستمر مع مرشحي الحزب وممثليه في مختلف الدوائر الانتخابية.

مخالفات اليوم الأول في انتخابات البرلمان

وقالت الغرفة إنها رصدت خلال المتابعة عددا من المخالفات، إلى جانب ظهور «طوابير مصطنعة» في بعض اللجان.

وأوضحت أنها قامت بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بهذه الملاحظات فورًا وفق الإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أن الهيئة تفاعلت مع البلاغات واتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وهو ما ثمن الحزب استجابة لجهود متابعة العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وبحسب ما وثقته فرق الرصد، جاءت المخالفات في عدد من الدوائر، شملت محافظة المنوفية: دائرة الباجور، ودائرة منوف – السادات ومحافظة الغربية: دائرة طنطا، ودائرة أول المحلة ومحافظة بورسعيد: دائرة بورفؤاد.

أهداف المصري الديمقراطي من الانتخابات

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه المتابعة تأتي ضمن التزامه بدعم الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، والعمل على أن تتم العملية الانتخابية في إطار من الانضباط واحترام القواعد المنظمة.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة والإقبال بكثافة خلال اليوم الثاني من التصويت، باعتبار أن هذا الحضور الشعبي يعزز من قوة العملية الانتخابية ويسهم في تشكيل برلمان معبّر عن تطلعاتهم.

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات المركزية ستواصل أعمالها خلال باقي أيام العملية الانتخابية، مع استمرار التنسيق مع مرشحي الحزب وممثليه في مختلف الدوائر لرصد أي مستجدات والتعامل معها وفق القنوات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.