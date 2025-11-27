الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط 132 رأس بتلو مذبوحة خارج المجازر في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، بهدف منع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للتداول، وقد تمكنت الحملة من تحرير 81 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة ضبطت سيارة نقل محملة 132 رأس بتلو، بإجمالي وزن 1040 كيلو جرام، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وأصحابها، العرض على الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات.

كما تم ضبط 475 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وحررت 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات قطع غيار سيارات، و50 محضر للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير 45 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

