اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 11 صنفا وانخفاض وحيد في الجزر

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 6 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 جنيها إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية بين 50 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيها إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجريدة الرسمية