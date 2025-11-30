العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة الكاميرون توقّعان عقد بيع قطعتي أرض لإقامة المقر الجديد

الأحد 30 نوفمبر 2025
وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة جمهورية الكاميرون بالقاهرة عقد بيع قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ 8500 م²، وذلك لإقامة المقر الجديد للسفارة وسكن السفير داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة. 

وقّع العقد كلٌّ من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسفير محمدو لابارانج، سفير جمهورية الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين عن الجانبين.

انتقال كامل البعثة الدبلوماسية إلى الحي الدبلوماسي


وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد عباس قائلًا: “إن أعمال التنمية والتشييد في العاصمة الجديدة تسير بخطى متسارعة دون توقف، ويسعدنا اليوم توقيع هذا العقد مع سفارة دولة الكاميرون الصديقة، تمهيدًا لانتقال كامل البعثة الدبلوماسية إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة، بما يعزّز حضور البعثات الأجنبية ويُثري هذا القطاع الحيوي”.

إنشاء العاصمة الجديدة يُعد نقلة نوعية في مصر

ومن جانبه، أعرب السفير محمدو لابارانج عن سعادته بهذه الخطوة، قائلًا: “إن إنشاء العاصمة الجديدة يُعد نقلة نوعية في مصر، ولا شك أن انتقال سفارة الكاميرون اليها يمثل خطوة مهمة ودلالة واضحة على عمق وقوة العلاقات بين البلدين، كما أتوجه بالشكر للشركة على ما قدّمته من تعاون وتسهيلات لإتمام التعاقد”.
تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة يضم الحي الدبلوماسي، الذي سيجمع كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المتواجدة في مصر، ويأتي توقيع سفارة الكاميرون اليوم؛ استكمالًا لسلسلة من العقود الموقّعة مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية؛ تمهيدًا لانتقال كافة السفارات والبعثات إلى العاصمة الجديدة.

