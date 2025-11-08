الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

18 حجم الخط

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تغيير وتعديل اسم المدينة ليصبح العاصمة الجديدة بدلا من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقامت الشركة بتعديل مسمي العاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح العاصمة الجديدة في كافة المراسلات والبيانات.

كما وقع الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والمهندس خالد محمود عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة بشأن إدارة وتشغيل مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، الذي تم بمقر الشركة، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل التبعية الدعوية لمسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي إلى وزارة الأوقاف، بما يشمله من الإشراف الكامل على الأنشطة الدينية (الصلوات، وخُطب الجمعة، ودروس العلم، وغيرها) من خلال أئمة معتمدين من الوزارة، إلى جانب إدارة المدرسة القرآنية وسائر الشعائر اليومية، ليكون المسجد والمركز منبرًا ثقافيًا عالميًا يليق بمكانة مصر الفكرية الرائدة.





