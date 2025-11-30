تفاصيل التطوير للبنية التحتية وخدمات الطرق بحدائق العاصمة

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن أعمال التطوير للبنية التحتية وخدمات الطرق والرصف والمسطحات الخضراء التى تخدم المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بحي الأمل بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، والتأكد من سير الأعمال بمعدلات متقدمة في الأداء.

وتابع خطة التطوير الشاملة والتي تتضمن رفع معدلات النظافة العامة، حيث وجّه بسرعة تسوية المساحات أمام العمارات مع رفع المخلفات وتنسيق الموقع العام بما يحافظ على المظهر الحضاري، مع التأكيد على انتظام أعمال النظافة اليومية، فضلا عن الرعاية المكثفة للمساحات الخضراء عبر أعمال التشجير والتهذيب وتكثيف المغطيات والزهور.

إعادة تأهيل الطرق والأرصفة ورفع كفاءتها

كما تابع أعمال إعادة تأهيل الطرق والأرصفة ورفع كفاءتها بعد رصد الملاحظات، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك، كما شدد على تنظيف غرف التفتيش والبلاعات وتركيب الأغطية المفقودة لضمان كفاءة شبكات المياه والصرف، موضحا بأن الهدف من هذه الجهود هو توفير بيئة آمنة ومظهر حضاري يليق بالمواطن المصري، ويعزز جودة الحياة في المدينة.

وأكد المهندس أحمد العربي على الاستجابة الفورية لكافة الملاحظات الميدانية، مشيرًا إلى أن المتابعة ستظل مستمرة لتشمل مختلف أحياء المدينة بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة حدائق العاصمة وتلبية تطلعات سكانها ومؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بالمدينة كمجتمع حضاري واعد يجسد رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

تفقد المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات لمشروعات الإسكان، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ونواب ومعاونين الجهاز، مدينة حدائق أكتوبر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة.

متابعة المشروعات الجارية في المدن الجديدة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ بضرورة متابعة المشروعات الجارية في المدن الجديدة، والمشروعات السكنية التي تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين، ولضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع الغابة الشجرية، مشروع ٨١٠ عمارات واستمع إلى شرح المهندس ياسر عبد الحليم حول المشروع الذي يُنفذ بعدد ١٩٥٦٠ وحدة سكنية ويقام على مساحة ٥٠٠ فدان.

تسليم المرحلة الأولى بعدد ٥٧٨٤ وحدة

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بلغت نسبة انجاز المشروع 80%، ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى بعدد ٥٧٨٤ وحدة في ٢٠٢٦/١/٣، وعدد ٤٧٧٦ وحدة بتاريخ ٣/٣٠/ 2026، وعدد ٥٣٥٢، نموذج ٩٠م، وعدد ٣٦٠ وحدة نموذج ٧٥ في ٦/٣٠/ 2026، وعدد ٣٢٨٨ وحدة في 30/ 9/ 2026، ويحتوي المشروع على كافة الخدمات التجارية والطبية والتعليمية والترفيهية منها: المستشفى المركزي سعة ٢٢٠ سريرُا، ومركز شباب مقام على مساحة ١٨٤٠٠ متر مربع، وعدد 4 حضانات، وعدد 2 ملعب ثلاثي، وعدد 6 مولات تجارية مختلفة، وعدد وحدة صحية، وعدد 4 مدارس.

كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات مشروع الإسكان المتوسط، ويضم المشروع ٢١٩ عمارة بعدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجاز المشروع ٩٤٪، ومن المتوقع بدء تسليم المرحلة الأولى بعدد ٧١ عمارة ١٧٠٤ وحدة سكنية ٣٠ /١/ ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية عدد ٨٨ عمارة بعد ٢١١٢ وحدة سكنية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة عدد ٦٠ عمارة بعدد ١٤٤٠ وحدة سكنية بتاريخ ١/٦/٢٠٢٦، ويحتوي المشروع على خدمات: وحدة صحية، وحضانة، ومدرسة، ومول تجاري، ونادي رياضي.

وتابع المهندس محمد حمدي سير العمل ونسب الإنجاز وموقف تنفيذ المرافق والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ونهو الأعمال طبقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

