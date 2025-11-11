جمعية المطورين العقاريين: العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا عالميًا للتطور العمراني

18 حجم الخط

قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية، إلى جانب تبني سياسة خارجية فعّالة تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري.

وأشار إلى أن اتفاقية شرم الشيخ للسلام، ومشاركة مصر في قمة الاتحاد الأوروبي، وافتتاح المتحف المصري الكبير، تعكس الدور الريادي الذي باتت تلعبه الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Broker League – TBL، الذي انعقد بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأوضح البستاني أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية تحولًا جذريًا؛ فبعد أن كان يعاني من “قبح معماري”، أصبحت المدن الجديدة نموذجًا للتنافس بين المطورين على جودة التصميمات وجمال المشروعات المعمارية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد خير مثال على هذا التطور الذي تصدره مصر للعالم.

وأضاف أن التحول التكنولوجي والاستدامة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارات بل أصبحت فرضًا على المطورين، ما يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه العملاء.

وشدد على ضرورة أن يدرس كل مطور قوته المالية وقدرته على التنفيذ بدقة قبل طرح أي مشروع، حتى يكون أمينًا في التعامل مع العملاء.

كما وجه البستاني نصيحة للمسوقين العقاريين بضرورة تحري الصدق والمصداقية في التعامل مع العملاء، وعدم الانسياق وراء تحقيق العمولات فقط، مؤكدًا أهمية دراسة المطور وملاءته المالية قبل التسويق لأي مشروع لضمان حقوق العملاء والحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري.

