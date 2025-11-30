18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة بدر 13 محلا تجاريا وصيدلية بالشوق التجاري بالحي السادس بمساحات تتراوح ما بسن 32_ 99 مترا مربعا.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر المقبل ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

التطوير العقاري، أكد الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر، أن المعارض والمؤتمرات التي تنظمها جهات مثل الغرفة الكندية للتجارة تهدف إلى نقل أحدث تكنولوجيات العالم إلى مصر، خاصة في القطاع العقاري، رغم ثقافة العميل العربي التي ما زالت تُفضل المعاينة المادية للعقار.

الذكاء الاصطناعي.. قيمة مضافة للعميل والمطور

وأوضح أن دمج التكنولوجيا لا يقتصر على التسهيل، بل يضيف قيمة ضخمة للعميل الذي يمكنه إجراء مقارنات تفصيلية عبر الذكاء الاصطناعي، وللمطور الذي يحصل على أدوات تسويقية وتصميمية تقلل من التدخل البشري وتزيد من الكفاءة.

كندا..نموذج عالمي مُلهم في العقارات

استشهد بالتجربة الكندية التي أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء بدلًا من الموظفين، معتبرًا أن هذا الاتجاه قادم لا محالة إلى مصر والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن العقبة الأكبر في السوق المصري ليست التكنولوجيا، وإنما "التأمين والثقة والرقابة"، إذ يخشى المستهلك غياب قواعد واضحة تحمي حقوقه في البيع والشراء الإلكتروني.

واستعرض خلال لقائه ببرنامج “صناع الفرصة”، الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة “المحور” الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تُلزم المطور بامتلاك الأرض والرخص، وبناء نسبة لا تقل عن 30% من المشروع قبل الإعلان أو البيع، إلى جانب منع الاعتماد على الصور ثلاثية الأبعاد فقط في التسويق المباشر.

منصة مصر الرقمية.. بداية الحوكمة العقارية

قال إن مصر بدأت خطوات الحوكمة من خلال "منصة مصر الرقمية"، مشيرًا إلى حكم محكمة النقض الذي منح المتضرر حق اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ضد تأخر المطورين العقاريين.

دعم حكومي واسع لمؤتمر نيوجن

أكد أن الدولة تدعم مؤتمر "نيوجن" بقوة، بحضور وزراء الاتصالات والإسكان والاستثمار ورئيس شركة العاصمة الإدارية، ما يعكس جدية مصر في التحول الرقمي العقاري.

بوابة لجذب المستثمر الأجنبي في السوق العقاري بمصر

واختتم بأن تطوير المنظومة التكنولوجية العقارية هو المفتاح لجذب المستثمر الخارجي، الذي يحتاج إلى منصة حكومية موثوقة — مثل منصة مصر الرقمية — تتيح له الشراء عن بُعد بثقة وأم

