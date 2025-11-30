السوق السعودي يتجه لأكبر خسارة شهرية منذ 3 سنوات رغم البداية الإيجابية

18 حجم الخط

يتجه مؤشر السوق السعودي "تاسي" لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرًا بتراجع القطاعات القيادية وغياب المحفزات، على الرغم من بدايته الإيجابية في تعاملات الأسبوع الحالي.

وصعد المؤشر بنسبة 0.3% في بداية جلسة، اليوم الأحد، ليصل إلى 10673 نقطة، بدعم من تحركات إيجابية في أسهم قيادية، مثل "مصرف الراجحي" و"أكوا باور" و"سابك"، في حين تراجعت أسهم "أرامكو" و"البنك الأهلي".

خسائر كبيرة في القطاعات الرئيسية

يستعد "تاسي" لإنهاء نوفمبر بخسارة شهرية تقارب 8%، وهي الأكبر منذ يونيو 2022، نتيجة تراجع حاد في قطاعات رئيسية مثل البنوك بنسبة 9.3%، والطاقة بنسبة 4.3%، والمواد الأساسية بنسبة 7.2%.

أسباب الضغوط على المؤشر

أرجع المحللون هذا الأداء لعدة عوامل، منها ارتفاع التقييمات، وتراجع مؤشر القطاع المصرفي، وتصحيح أسهم "أرامكو" بعد مكاسبها السابقة.

كما أشار الخبراء إلى تأثير انخفاض قيم التداولات وارتفاع معدل الفائدة "سايبور"، مما يزيد من تكلفة التمويل على الشركات ويؤثر على أدائها المالي.

توقعات مستقبلية

رغم هذه الضغوط، يتوقع محللون أن تبدأ المؤسسات والأموال "الذكية" في التمركز قرب مستوى 10750 نقطة، للاقتناص التدريجي وبناء مراكز استثمارية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.