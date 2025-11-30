الدقهلية تتسلم 27 ألف شتلة ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة "100 مليون شجرة"

18 حجم الخط

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استلام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"، والتي ضمت 27 ألف شتلة من أنواع الياسمين، والأرثرينا، والبونسيانا، والكوريزيا، والأكاسيا، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال التشجير والارتقاء بالمشهد البيئي والحضاري.

كما شدد المحافظ على اتباع منهج الشفافية والنزاهة في توزيع الأشجار على جميع المديريات والمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا مسئولية كل قطاع بالكامل عن استلام الأشجار وزراعتها ورعايتها لضمان ديمومتها.

وتم توجيهه بتوزيع أشجار هذه الدفعة على مديريات: التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والشؤون الصحية، إلى جانب مراكز بلقاس، والسنبلاوين، والمنصورة، وطلخا، وأحياء شرق وغرب المنصورة، فضلًا عن المنطقة الصناعية بجمصة.

توثيق عمليات الزراعة بالصور والمستندات

وأكد مرزوق على أن كل رئيس مركز أو مدينة مسئول بشكل كامل عن زراعة الأشجار ورعايتها، مطالبًا الوحدات المحلية بتوثيق عمليات الزراعة بالصور والمستندات وبالتنسيق مع إدارات البيئة والزراعة.

خطة ومحاور تنفيذ الزراعة

وأوضح المحافظ أن خطة الزراعة تشمل عدة محاور رئيسية، فعلى سبيل المثال:· مدينة المنصورة: التشجير على الطريق الدائري وطريق المنصورة - السنبلاوين.

حي شرق المنصورة: شوارع قناة السويس، وسعد زغلول، وكوبري جديلة.

حي غرب المنصورة: شوارع الجلاء، وجيهان، والجمهورية أمام الجامعة، وطريق ترعة المنصورية.

طرق أخرى: طريق السنبلاوين–المنصورة.

مدينة بلقاس: مدخل المدينة.

المنطقة الصناعية بجمصة: على مصرف الجهاد.

مدينة طلخا: شوارع النوادي، والبحر الأعظم، وطريق المعاهدة، وطريق المقابر.

وتبدأ أعمال الزراعة فور الاستلام، مع المتابعة المستمرة لضمان نجاح المبادرة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة للبيئة، أن أعمال التسليم ستبدأ اليوم، وتستمر حتى 10 ديسمبر للجهات المختصة، على أن تبدأ أعمال الزراعة فور الاستلام، مع المتابعة المستمرة لضمان نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها بتعزيز المساحات الخضراء وتحسين المناخ في مختلف أنحاء المحافظة.

