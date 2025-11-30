الأحد 30 نوفمبر 2025
تجديد حبس عصابة بتهمة سرقة الشقق بالهرم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطلين، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية من موظف من داخل شقته تحت تهديد السلاح في منطقة الهرم بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

القبض على المتهمين بالجيزة  

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، من نائبه بالإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بحضور موظف عربي الجنسية يبلغ من العمر 30 عامًا، وبرفقته صديقه الأربعيني، إلى مكتب العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، لتحرير محضر سرقة. 

وأكد المبلغان أنه أثناء وجودهما داخل شقة مملوكة للأول وبصحبتهما فتاتان، طرق أحد الأشخاص الباب، وبفتحه فوجئا بدخول شخصين أحدهما ليقوما بتهديدهم بالأسلحة البيضاء وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه وعدد من المتعلقات الشخصية قبل أن يلوذا بالفرار.  

وعلى الفور، وجه العميد عمرو حجازي بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، وبفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية الجناة. 

ونجح الرائد أحمد عبادة والرائد محمد شريف معاونا المباحث في ضبط المتهمين، وهما محمد.ح 22 عاما عاطل، محمد.ج 25 عاما عاطل.  

وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى الدكر اعترفا بتنفيذ الواقعة، كما أرشدا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.  

