مؤتمر علمي بالقاهرة يوجه نداء عاجلا لليونسكو لحماية التراث الفلسطيني.. سلماوي: تدمير الآثار جزء من عملية الإبادة الجماعية.. اللوح: الحرب تطال البشر والحجر والهدف محونا من الوجود

استضافت سفارة فلسطين بالقاهرة، أعمال المؤتمر العلمي المحكّم "التراث الفلسطيني في ضوء العدوان والإبادة الجماعية.. واقع ومستقبل"، والذي نظمته سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، وبرعاية اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي.

وجه المؤتمر نداء عاجلا إلى اليونسكو والمنظمات الدولية لحماية ما تبقى من معالم التراث الفلسطيني والبدء في توثيق وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.

جاء انعقاد المؤتمر بالتزامن مع فعاليات يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بهدف تسليط الضوء على حجم الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان بالمواقع التاريخية والأثرية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، وما خلّفته الحرب من تهديد وجودي للتراث المادي وغير المادي للشعب الفلسطيني.

نداء عاجل لحماية التراث الفلسطيني

ترأس المؤتمر شرفيًا الكاتب المصري الكبير محمد سلماوي، بمشاركة سفير فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم جهاد رمضان، ورئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث جمال سالم من قطاع غزة، ورئيس اللجنة العلمية د. سهيل دياب.

وفي كلمة مسجلة من قلب غزة، قال جمال سالم: إن قطاع غزة يعيش لحظة تاريخية تتقاطع فيها المأساة مع الإصرار على البقاء، مؤكدًا أن العدوان الأخير لم يستهدف البشر فقط، بل وجّه ضرباته بشكل ممنهج إلى المساجد والكنائس والمكتبات والمواقع الأثرية التي تشهد على عمق التاريخ الفلسطيني.

وأضاف سالم: "من بين الركام نوجه نداءً عاجلًا إلى اليونسكو والمنظمات الدولية للقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية ما تبقى من معالم تراثنا، والبدء الفوري في توثيق وإعادة إعمار ما دمره العدوان".

اللوح: حرب تطال البشر والحجر وتهدف لطمس الهوية

من جانبه، أكد السفير دياب اللوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب شاملة تستهدف البشر والحجر، مشيرًا إلى أن التراث الفلسطيني تضرر في مختلف أنحاء فلسطين نتيجة الاستهداف المباشر للمواقع التاريخية والثقافية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى حماية التراث المادي وغير المادي باعتباره أحد أهم ركائز الهوية الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تدويل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الإرث الحضاري الفلسطيني، والعمل على إنشاء أرشيف رقمي عالمي** يحفظ الرواية الفلسطينية ويصون حقوقها الفكرية.

سلماوي: استهداف التراث جزء من الإبادة الجماعية

وفي كلمته، أكد الكاتب محمد سلماوي أن الإبادة لا تُقاس فقط بعدد الضحايا، بل أيضًا بتدمير الذاكرة والهوية والثقافة، موضحًا أن الاحتلال تعمّد تدمير أي أثر لحضارة إنسانية في غزة وسرقة الآثار التي تجسد تاريخ البشرية عبر العصور.

وأضاف أن التراث الفلسطيني يمثل جزءًا أساسيًا من التراث العربي والعالمي، وأن الاعتداء عليه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب تستهدف قطع جذور الشعب الفلسطيني من تاريخه.

دعوات لتكاتف الجهود والمسؤولية الدولية

وأكد الأمين العام جهاد رمضان أن عنوان المؤتمر يعكس حجم المأساة والتحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وآخرها الاستيلاء على أراضي قرية سبسطية بذريعة الحفاظ على ما يسمى "التراث الإسرائيلي".

كما شدد سالم في مداخلته على أن مخرجات المؤتمر ستكون بمثابة نداء مفتوح لكل المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية لتحمّل مسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني باعتباره جزءًا من التراث الإنساني العالمي.

فيما دعا الباحث سهيل دياب إلى تعزيز دور الخبراء والأكاديميين في مواجهة محاولات محو الهوية الفلسطينية وتزييف روايتها التاريخية.

معرض توثيقي للدمار

تضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية عقدت على مدار يوم واحد، إضافة إلى تنظيم معرض صور يوثق حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال في المواقع السياحية والأثرية والتراثية بغزة، إلى جانب فيلم وثائقي يستعرض تاريخ مدينة غزة ومعالمها.



كما شهدت الفعالية معرضًا للمطرزات والمشغولات التراثية الفلسطينية التي نفذتها مشاريع نسوية للناجيات من الحرب، فيما شارك الباحثون في مداخلاتهم عبر تقنية الفيديو من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.



