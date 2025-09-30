حفاظا على الهوية، تدشين معرض في يوم التراث الفلسطيني بمدينة غزة

دعت الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، أصحاب المشاريع الصغيرة، والحرفيين، والمبدعين في مجال المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية والمنتجات التراثية، للمشاركة في معرض يوم التراث، الذي سيقام ضمن فعاليات الحملة الوطنية للحفاظ على التراث والهوية، بمدينة غزة.

معرض صور لكشف الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الأثرية، فيتو

وذلك انطلاقًا من الرسالة الوطنية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وإبراز التراث الأصيل، حيث يمثل المعرض فرصة مميزة لعرض المنتجات المحلية، وإبراز الجهود في حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، والتواصل مع جمهور واسع من المهتمين بالتراث، إلى جانب المؤسسات الوطنية والثقافية.

الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث

كانت الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث قد أقامت السبت الماضي، فعالية وطنية تمثلت في افتتاح معرض صور بعنوان "السياحة تحت القصف.. ذاكرة لا تُقصف"، في مدرسة "فلسطين الحبيبة" بمدينة غزة.

وثق المعرض بالصور حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي في المواقع السياحية والأثرية والتراثية والثقافية في قطاع غزة، بهدف تسليط الضوء على أن السياحة الفلسطينية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي جزء أصيل من الهوية الوطنية والإنسانية لشعبنا.

وتخللت الفعالية فقرات فنية وطنية، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن مدينة غزة وحضارتها الضاربة في التاريخ، كما تم بث كلمة للفنان العربي الكبير مرسيل خليفة عبّر فيها عن تضامنه مع غزة وأهلها، وقدم رؤية فنية وثقافية حول ما تتعرض له المدينة من عدوان ودمار، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى عنوانًا للحرية والإبداع.

حضر المعرض نخبة من المؤسسات الوطنية ولفيف من المعلمين وطلبة المدرسة، في إطار تعزيز وعي الجيل الجديد بأهمية معالمهم التاريخية والسياحية وتراثهم الحضاري، وترسيخ ارتباطهم العميق بجذورهم وهويتهم.

التعريف بالموروث الفلسطيني

وأكدت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن جهودها التوثيقية للتعريف بالموروث الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من استهداف واعتداء ممنهج، مشددة على أن البلدة القديمة في غزة ستظل رمزًا للصمود والذاكرة التي لا تقصف.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد رئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، جمال سالم، أن هذا المعرض يأتي ضمن الحملة الوطنية للحفاظ على التراث والهوية، ليكون رسالة صمود من غزة إلى العالم، وقال: "ذاكرتنا لا تُمحى، ومعالمنا السياحية والتراثية ستبقى حيّة رغم محاولات القصف والتدمير، فشعبنا قادر على صناعة الحياة حتى في أقسى الظروف".

وشدد على أن هذه الفعاليات الوطنية تشكّل صرخة في وجه الاحتلال، ورسالة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الموروث الفلسطيني المادي والإنساني، باعتباره إرثًا عالميًا للبشرية جمعاء.

