إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، إثر حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية (موتوسيكل) على طريق مسطرد – أبو زعبل عند منطقة الصوامع في اتجاه مسطرد، بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بين توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث جرى نقل الخمسة جميعهم إلى مستشفى الخانكة العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وقامت قوات المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الجريدة الرسمية