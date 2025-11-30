مي عز الدين لديها عقدة نفسية بمسلسل "قبل وبعد"

18 حجم الخط

تعاقدت الفنانة مي عز الدين على تقديم مسلسل “قبل وبعد” خلال السباق الرمضاني لعام 2026، ويشاركها في بطولة العمل الفنان عماد زيادة، وتجري الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في بطولة العمل.

“قبل وبعد” من إخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وعلمت فيتو أن مي عز الدين خلال أحداث العمل سوف تتعرض لعقدة نفسية خلال الأحداث.

مي عز الدين تقضي شهر العسل

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عددا من الصور للفنانة مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور، وهما يقضيان شهر العسل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت الفنانة مي عز الدين أعلنت خبر زواجها لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.