الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

سقوط عصابة سرقة هواتف السيدات في الجيزة

ضبط عصابة تخصصت سرقة
ضبط عصابة تخصصت سرقة هواتف المحمول بالجيزة، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من السيدات بطريق المغافلة.

 

كانت مباحث الجيزة تلقت عدة بلاغات من سيدات بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة من مجهولين. 

وبإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة في محيط مواقع السرقات، تمكنت القوات من تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وتبيّن أنهم عاطلان، وبمناقشتهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، من خلال درجاتهم النارية واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة أخرى، مؤكدين تخصصهم في سرقة الهاتف المحمولة من السيدات بأسلوب المغافلة والخطف.

القبض على شخصين سرقا هاتف سيدة وطلبا مقابلا ماليا لاسترجاعه بالجيزة

 

وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة قرار حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لكل منهما، بتهمة خطف هاتف سيدة وطلب مبلغ مالي مقابل استرجاعه بالجيزة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيام أحدهما بخطف هاتفها المحمول وادعاء الآخر بملاحقته واسترجاع الهاتف وطلب مبلغ مالي مقابل ذلك بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارات النقل بأطفيح والصف

