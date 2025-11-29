الأحد 30 نوفمبر 2025
الأهلي يجهز حارسه محمد سيحا لكأس عاصمة مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور على استقرار ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على منح محمد سيحا حارس الأهلي فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباريات الفريق في كأس عاصمة مصر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: خلال الأيام الماضية عقد مدرب حراس الأهلي جلسة مع سيحا وأكد  ثقة توروب به وأن كأس عاصمة مصر ستكون فرصته لإثبات قدراته للجميع.

وتابع: سيكون الحارس الثاني والثالث في البطولة حراس الشباب بالنادي الأهلي وسيتم اختيار الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

 

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من: سيراميكا كليوباترا ـ  فاركو ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ غزل المحلة والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر


الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – الخميس 11 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 ديسمبر – استاد السلام – 8 مساءً

الجولة الثالثة: الأهلي × غزل المحلة – الثلاثاء 23 ديسمبر – استاد المحلة – 8 مساءً

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: الأهلي × فاركو – السبت 10 يناير 2026 – استاد برج العرب – 8 مساءً

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – الخميس 15 يناير 2026 – استاد القاهرة – 8 مساءً

