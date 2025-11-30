جولة جديدة من المفاوضات بين الأهلي والشحات وعبد القادر

الأحد 30 نوفمبر 2025
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة جديدة مع ثنائى الفريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر لاعبي الأحمر، من أجل بحث ملف تجديد عقدهما الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

حيث يسعى الأهلي لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل التوصل لاتفاق مع الثنائى الذى ما زال لديه بعض المطالب المالية والتعاقدية التي تعطل مفاوضات التجديد حتى الآن، رغم الاتفاق على الاستمرار بشكل مبدئى وإبداء رغبتهما فى استكمال مشوارهما مع الفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك فى 11 ديسمبر المقبل، ثم يواجه سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

الجريدة الرسمية