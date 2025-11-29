السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد جدة يضرب الشباب برباعية ويكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة والشباب
اتحاد جدة والشباب
18 حجم الخط

أكمل نادي اتحاد جدة “حامل اللقب” عقد الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب إلى فوز 4-1.

وأقيم اللقاء مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي للمسابقة.

أهداف مباراة اتحاد جدة ضد الشباب

تقدم فريق الشباب بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله (14) ورد اتحاد جدة برباعية عن طريق المالي محمدو دومبيا (20) والفرنسي كريم بنزيما (30 و84 و86).

فوز الهلال على الفتح برباعية

نجح فريق الهلال في العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على  نظيره الفتح، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وجاء اللقاء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم السبت.

وجاءت رباعية الهلال عن طريق البرازيلي مالكوم فيليب (21)، وسجل البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني (23)، وسجل حسان تمبكتي الهدف الثالث (35)، وجاء الهدف الرابع عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو (49).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة الشباب كاس خادم الحرمين الشريفين الهلال الفتح كأس خادم الحرمين

مواد متعلقة

الهلال يفوز على الفتح 0/4 ويصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الدحيل يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة توتنهام ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تواصل انعقادها للبت في 187 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية