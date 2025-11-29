اتحاد جدة يضرب الشباب برباعية ويكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

18 حجم الخط

أكمل نادي اتحاد جدة “حامل اللقب” عقد الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب إلى فوز 4-1.

وأقيم اللقاء مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي للمسابقة.

أهداف مباراة اتحاد جدة ضد الشباب

تقدم فريق الشباب بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله (14) ورد اتحاد جدة برباعية عن طريق المالي محمدو دومبيا (20) والفرنسي كريم بنزيما (30 و84 و86).

فوز الهلال على الفتح برباعية

نجح فريق الهلال في العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وجاء اللقاء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم السبت.

وجاءت رباعية الهلال عن طريق البرازيلي مالكوم فيليب (21)، وسجل البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني (23)، وسجل حسان تمبكتي الهدف الثالث (35)، وجاء الهدف الرابع عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو (49).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.