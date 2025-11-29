مسؤولو الإسكان يتفقدون عددا من مشروعات حدائق أكتوبر

18 حجم الخط

تفقد المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات لمشروعات الإسكان، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ونواب ومعاونين الجهاز، مدينة حدائق أكتوبر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة.

متابعة المشروعات الجارية في المدن الجديدة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ بضرورة متابعة المشروعات الجارية في المدن الجديدة، والمشروعات السكنية التي تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين، ولضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع الغابة الشجرية، مشروع ٨١٠ عمارة واستمع إلى شرح المهندس ياسر عبد الحليم حول المشروع الذي يُنفذ بعدد ١٩٥٦٠ وحدة سكنية ويقام على مساحة ٥٠٠ فدان.

تسليم المرحلة الأولى بعدد ٥٧٨٤ وحدة

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بلغت نسبة انجاز المشروع 80%، ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى بعدد ٥٧٨٤ وحدة في ٢٠٢٦/١/٣، وعدد ٤٧٧٦ وحدة بتاريخ ٣/٣٠/ 2026، وعدد ٥٣٥٢، نموذج ٩٠م، وعدد ٣٦٠ وحدة نموذج ٧٥ في ٦/٣٠/ 2026، وعدد ٣٢٨٨ وحدة في 30/ 9/ 2026، ويحتوي المشروع على كافة الخدمات التجارية والطبية والتعليمية والترفيهية منها: المستشفى المركزي سعة ٢٢٠ سريرُا، ومركز شباب مقام على مساحة ١٨٤٠٠ متر مربع، وعدد 4 حضانات، وعدد 2 ملعب ثلاثي، وعدد 6 مولات تجارية مختلفة، وعدد وحدة صحية، وعدد 4 مدارس.

كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات مشروع الإسكان المتوسط، ويضم المشروع ٢١٩ عمارة بعدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجاز المشروع ٩٤٪، ومن المتوقع بدء تسليم المرحلة الأولى بعدد ٧١ عمارة ١٧٠٤ وحدة سكنية ٣٠/١/٢٠٢٦، والمرحلة الثانية عدد ٨٨ عمارة بعد ٢١١٢ وحدة سكنية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة عدد ٦٠ عمارة بعدد ١٤٤٠ وحدة سكنية بتاريخ ١/٦/٢٠٢٦، ويحتوي المشروع على خدمات: وحدة صحية، وحضانة، ومدرسة، ومول تجاري، ونادي رياضي.

وتابع المهندس محمد حمدي سير العمل ونسب الإنجاز وموقف تنفيذ المرافق والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ونهو الأعمال طبقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وخلال جولته، تابع المهندس محمد حمدي الموقف التنفيذي لمشروع «ديارنا» حيث اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها، مشددًا على الالتزام بجودة وتكثيف الأعمال، ومشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية حضارية تناسب مختلف شرائح المجتمع، ويقع مشروع ديارنا بمنطقة الداون تاون، بعدد 118 عمارة سكنية بإجمالي 3068 وحدة كل عمارة سكنية تحتوي على دور أرضي و5 أدوار متكرر ودور بنتهاوس بإجمالي 26 وحدة سكنية لكل عمارة، ويقام على مساحة 62 فدانًا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 28.5٪، ويتضمن المشروع كافة الخدمات بعدد ١ مول تجاري، ومسجد ونادي رياضي.

وأشاد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات بجودة الأعمال ونسب التنفيذ، موجّهًا بسرعة استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وإنهاء التشطيبات وتوفير الخدمات اللازمة للسكان. مؤكدًا على أن يتم التنفيذ وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، ورفع معدلات الأداء من خلال التنسيق المستمر بين جهاز المدينة والشركات المنفذة.

