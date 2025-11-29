ضعف وانقطاع المياه عن 7 مناطق بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن ضعف وانقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينتي أكتوبر وحدائق أكتوبر نظرًا لحدوث تسريب مياه من غرفة الغسيل للخط بقطر ١٥٠٠ مم الناقل للمياه العكرة من مآخذ جزيرة الدهب إلى محطة تنقية المياه القديمة.

وتم سحب المياه وتبين أن السبب هو تهالك كوع بقطر ٤٠٠ مم، وتم إيقاف طلمبات المأخذ وغلق المحابس على الخط الناقل وجارٍ نزح المياه وعمل اللازم.

ضعف المياه بالأدوار العليا

الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق (جنوب الأحياء) بمدينة 6 أكتوبر بالإضافة لمناطق ٣٩٠ فدانًا، ابني بيتك ٧، ابني بيتك ٥، مساكن عثمان، أبناء الجيزة، سكن مصر الداون تاون بحدائق أكتوبر.

وجارٍ أعمال الإصلاح لضمان رجوع الضغوط والكميات للوضع الطبيعي

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كلٍّ من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

متابعة حالة الزراعات المعتمدة على المياه المعالجة

بدأت الجولة بزيارة الغابة الشجرية بالكيلو 10 لمتابعة حالة الزراعات المعتمدة على المياه المعالجة، ثم قام بتفقد محطة المعالجة التابعة لها، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى أبيار الأكسدة بطاقة قدرها 20 ألف م³/يوم، والمرحلة الثانية بطاقة تصميمية تبلغ 35 ألف م³/يوم، لمتابعة موقف التشغيل، كما تفقد المرحلة الثالثة للمعالجة الثلاثية تحت الإنشاء بطاقة تصميمية 35 ألف م³/يوم، حيث تابع الموقف التنفيذي لتلك المرحلة وخطط دخولها الخدمة.

خطط رفع كفاءة المحطات والشبكات

عقب الجولة الميدانية، توجه المهندس أحمد جابر إلى ديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث عقد لقاءً مع قيادات الشركة، لمتابعة الموقف التشغيلي للمحطات، وخطط رفع كفاءة المحطات والشبكات.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية زيادة نسب التحصيل وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

