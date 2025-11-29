تألق في مسلسل ورد وشوكولاتة، محمد فراج ملك الشخصيات المركبة

18 حجم الخط

يعد الفنان محمد فراج من أبرز النجوم الذين أتقنوا تقديم الشخصيات المركبة والمعقدة على الشاشة، ليحفر اسمه بقوة في ذاكرة الجمهور، حيث تألق فراج في مسلسل ورد وشوكولاتة بتجسيد شخصية صلاح، المحامي النافذ الذي يحمل ماضيا غامضا وحياة معقدة ويتحول بسبب اختياراته في الحياة خلال الأحداث إلى قاتل، مما جعله يلفت أنظار المشاهدين ويكسب إعجابهم ويصبح حديثهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي المسلسل، يقدم فراج شخصية صلاح الذي يرتبط بإعلامية شهيرة تدعى مروة، تقدم برنامجًا تلفزيونيًا بأسلوب صادم يكشف القضايا الجريئة، وتكشف الأحداث عن الصراع العاطفي بين مروة وصلاح، ولقد أدى محمد فراج في هذا الدور كان مثاليًا، حيث نجح فراج في نقل تعقيدات الشخصية وتأثير هذه التعقيدات على مجريات القصة بامتياز.

أدوار فنية مركبة سبق وقدمها محمد فراج

ودور صلاح في ورد وشوكولاتة لم يكن الدور الوحيد الذي برع فيه محمد فراج في عالم الشخصيات المركبة، فقد سبق له أن أبدع في عدد من الأدوار التي تتطلب معرفة عميقة بالنفس البشرية وعالمها الغامض، من بينها دوره في مسلسل تحت السيطرة عام 2015 حيث قدم شخصية علي الروبي، ذلك الشاب الذي دخل في دائرة الإدمان التي حولته إلى وحش ولقد نجح فراج في أن ينتقل بالشخصية بسلاسة عبر مراحلها المختلفة إلى أن فقد كل قيمه وأفكاره بسبب الإدمان.

وفي مسلسل قابيل عام 2019 شارك فراج بشخصية آدم، وهو شاب مدمن أيضًا كان مؤذيًا للكثيرين من حوله، وتمكن محمد فراج في تقديم هذه الشخصية بالطريقة التي جعلت أداءه سلسًا وجعل الجمهور يشعر وكأنه طبيعيًا.

وفي عام 2021 قدم محمد فراج واحد من أبرز أدواره في عالم الدراما وكان بمثابة “نقلة” نوعية في مشواره وهو دور الشيخ مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن، وكان فراج حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرض المسلسل ولا يزال هذا الدور علامة فارقة في مشواره الفني.

كما تألق فراج في دور جمال الصواف في مسلسل الغرفة 207 عام 2022، حيث أُجبر على مواجهة أسرار مظلمة في غرفة مشؤومة داخل فندق، ما قلب حياته رأسًا على عقب مع كل حقيقة جديدة يكشفها، ولقد أظهر فراج قدرته الفريدة على الدخول في تفاصيل الشخصية المركبة، وإيصالها للجمهور بأداء مقنع.

وفي مسلسل بطن الحوت الذي عرض عام 2023، قدم فراج شخصية ضياء، الشقيق الأصغر لشقيق يعمل في تجارة المخدرات، ليجد نفسه فجأة مسؤولًا عن حياة أخيه غير الشرعية وأسرته، مما دفعه لخوض صراعات داخلية وخارجية كبيرة.

ومع السنوات يؤكد محمد فراج من خلال اختياراته وأداءه وموهبته وحضوره القوي على إثبات نفسه كملك للشخصيات المركبة والمعقدة التي تحتاج إلى فهم عميق للنفس البشرية، وهو ما يجعل أعماله محط اهتمام وتقدير كبير من الجمهور والنقاد على حد سواء.

أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة

المسلسل عرض عبر منصة “يانجو بلاي”، وهو مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولته كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

