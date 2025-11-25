رحلت منذ قليل، من هي الفنانة بيونة التي نعاها الرئيس الجزائري؟

18 حجم الخط

توفيت، اليوم الثلاثاء، الفنانة الجزائرية القديرة بيونة، التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن الجزائري والعربي والأوروبي، ونعاها الرئيس الجزائري في بيان رسمي عبر حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على فيس بوك.

وجاء نص البيان كالآتي: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفنانة المرحومة باية بوزار، جاء فيها: تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة الـمرحومة "بيونة “، إلى جوار رب العزة، تولاها الـمولى عزّ وجلّ بالرحمة والـمغفرة.. وأمام هذا الـمصاب الأليم، ونحن نودّع واحدةً من مشاهير الساحة الفنية، اللّواتي ساهمن بمواهبهن وإبداعاتهن في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات طويلة.

حيث تركت الفقيدة بصدقها وبتلقائيتها في مجال التمثيل والأعمال السينمائية الناجحة، تقديرًا واسعًا.. وإذ أتوجّه إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصــدق مشـاعــر الـمواسـاة، أدعو الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمدها برحمـته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، عظم الله أجركم. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هي الفنانة بيونة؟

بيونة هي فنانة جزائرية متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والغناء، وتعد من أبرز الشخصيات الفنية في الجزائر والأوروبية.

ولدت بيونة في 13 سبتمبر 1952 في حي بلكور العتيق بالعاصمة الجزائرية، بدأت مشوارها الفني عام 1973 عندما شاركت في فيلم "الدار الكبيرة" للمخرج مصطفى بادي، حيث أدت دور "فاطمة" وهي في سن الـ17 عامًا، كما شاركت في فيلم "ليلى والأخريات".

وفي التسعينات، هاجرت بيونة إلى فرنسا، واستمرت في تقديم عدد من الأدوار الفنية، وحققت شهرة واسعة، ومن أبرز أعمالها مسلسل أخو البنات، مسلسل المليونير، مسلسل الدامة، وغيرها.

