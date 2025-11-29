لحظة إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة (فيديو)

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إعلان مقدمي أحد البرامج اضطرارهم إلى وقف بث القناة على الهواء مباشرة، مع انطلاق إنذار الحريق.

وأفادت تقارير إذاعة فرانس إنفو بأن السلطات الفرنسية أمرت بإخلاء مقر قناة فرانس تلفزيون العمومية في باريس بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة، تحسبًا لأي خطر محتمل.

Interruption des programmes en plein direct sur FranceInfo suite à une alerte à la bombe pic.twitter.com/AtLBKUGVbv — 🫠 (@lmgklm) November 29, 2025

وشرعت قوات الأمن في عمليات تفتيش دقيقة داخل المبنى والمناطق المحيطة، للتأكد من سلامة الموظفين وفحص ما إذا كان الإنذار حقيقيًا أو مجرد تهديد كاذب.

تم إخلاء مقر قناة فرانس تلفزيون في باريس اليوم السبت، بعد الساعة 17:30 بقليل.

وقد أبلغت الجهات الحكومية الشركة بوجود إنذار بوجود قنبلة. الشرطة وفريق الكلاب البوليسية متواجدان حاليًا في المكان لإجراء التحقق. وقد تأثرت بث البرامج والموقع الإلكتروني franceinfo.fr.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية للمقر مؤقتًا، بينما يُجرى التحقيق لتحديد مصدر التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي نشاط مشبوه.

وكان إنذار بوجود قنبلة قد أدى إلى إخلاء مقر قناة BFMTV يوم السبت 15 نوفمبر. وقد تم حينها إيقاف البث لأكثر من ساعتين، وعادت الفرق إلى المقر بعد استكمال الشرطة للتحقيقات اللازمة

جدير بالذكر أن فرانس إنفو هي شبكة إخبارية فرنسية عامة شاملة، تقدم الأخبار والمعلومات على مدار الساعة. تأسست الإذاعة في عام 1987 وهي جزء من مجموعة "راديو فرانس" (Radio France).

ماذا تقدم الإذاعة؟



تقدم فرانس إنفو تغطية إخبارية مستمرة وشاملة للأحداث الجارية في فرنسا وحول العالم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية، والتحقيقات، والتقارير، والبودكاست في مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

