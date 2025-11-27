دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية

18 حجم الخط

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.

دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين وإنهاء العنف في الضفة الغربية

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان صادر عنهم: "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصعيد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية، كما أن الأعمال المزعزعة للاستقرار تعرض نجاح خطة العشرين نقطة الخاصة بغزة، وآفاق السلام والأمن على المدى الطويل، للخطر".

الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

وأضاف البيان: "يجب أن تتوقف الهجمات، إنها تزرع الرعب في نفوس المدنيين، وتقوض جهود السلام الجارية، نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الدول الأربع "تستنكر بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، "سجل 264 حادثا في أكتوبر، وهو أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006".

وهاجم مستوطنون متطرفون، يوم الاثنين الماضي، منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة.

