الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا: ضربات إسرائيل على بيروت تعزز مخاطر التصعيد

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو
أعلنت فرنسا، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن ضربة إسرائيل على بيروت تعزز مخاطر التصعيد.

 

فرنسا تحذر من الضربات الإسرائيلية على بيروت

ويأتي ذلك بعدما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش يواصل الاستعداد لما يُعرف بـ "جولة إضعاف" حزب الله، ويُكثف الهجمات ضد تعاظم قوة الحزب وإعادة تأهيله.

 وأعلنت الإذاعة أن جيش الاحتلال قرر تعزيز منظومة الدفاع الجوي في الشمال ورفع مستوى الجهوزية بشكل كبير.

 

جيش الاحتلال يستعد للتصعيد ضد حزب الله اللبناني 

أوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد تقييمات الوضع، قدر المختصون احتمالات عدة لرد حزب الله، منها إطلاق رشقات صاروخية نحو الجبهة الداخلية، أو محاولة تسلل إلى داخل إسرائيل، أو نحو مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، أو تفعيل الحوثيين لعملية ضد إسرائيل، لقرب هيثم الطباطبائي، الذي تم اغتياله، من الحوثيين.

في السياق، زعم مصدر أمني إسرائيلي بأنه يمكن إضعاف حزب الله بشكل كبير لسنوات طويلة بقتال لأيام فقط، مضيفًا أن حكومة لبنان لن تقوم بمهمة إضعاف حزب الله، ولن ننتظر. 

وأضاف أنه إذا لم تُضعف إسرائيل حزب الله قبل نهاية العام، فسيفاجئ تل أبيب في التوقيت. وشدَّد على أن جولة الإضعاف لحزب الله يجب أن تُنجز قبل نهاية العام.

