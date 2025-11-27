وزير الرياضة يطلق فعالية "Learn" في جميع المحافظات

18 حجم الخط

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعالية "Learn" بجميع محافظات الجمهورية، لاتحاد شباب يدير شباب، بمشاركة ما يقرب من 20 ألف شاب وفتاة، في إطار جهود الاتحاد لدعم مهارات الشباب وتمكينهم معرفيًا وتقنيًا.

وشهدت الفعالية حضورًا تجاوز 30 ألف مشارك داخل مراكز الشباب والجامعات، حيث تضمنت الجلسات والورش التفاعلية عرضًا لملامح الحضارة المصرية القديمة، وأبرز إنجازات الحضارة الفرعونية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الآثار المصرية كجزء أصيل من الهوية الوطنية.

وزير الشباب والرياضة يطلق فاعلية "Learn" في جميع المحافظات

وجه وزير الشباب والرياضة كلمة للشباب أكد فيها أن الوزارة تضع الاستثمار في العقول والمهارات على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تعزيز الانتماء الوطني يبدأ من إدراك قيمة التاريخ المصري ودوره في بناء الشخصية.

وأوضح وزير الرياضة أن فاعلية "Learn" تمثل نموذجًا لبرامج معرفية تستهدف صقل وعي الشباب، وإتاحة محتوى يربط بين الماضي العريق ورؤية الدولة للمستقبل، بما يسهم في تشكيل جيل قادر على الابتكار والمنافسة في مختلف المجالات.

كما شهدت الفاعلية مشاركة قيادات مديريات الشباب والرياضة ومنسقي الاتحاد في جميع المحافظات، في وقت يواصل فيه اتحاد YLY تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.

وزير الرياضة يهنئ منتخب القوس والسهم بحصد 5 ميداليات في البطولة الأفريقية

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم للناشئين والناشئات، على الأداء المتميز والنتائج التي حققوها خلال منافسات البطولة الأفريقية للقوس والسهم، والتي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 وحتى 24 نوفمبر الحالي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإنجازات تعكس روح المنافسة العالية والمستوى الفني المتميز للاعبين، مشيدًا بالدعم المستمر من القيادة السياسية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة القارية والدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استمرار دعم الأبطال الواعدين وتوفير كل سبل النجاح لهم.

وجاءت النتائج كالتالي: حققت نورا الصباغ ذهبية القوس المركب، نوراي السيد ذهبية فردي ناشئات تحت 18 سنة، نوراي السيد وإسماعيل عز الدين ذهبية الزوجي المختلط، إسماعيل عز الدين فضية فردي ناشئين تحت 18 سنة، إسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد فضية فرق ناشئين تحت 18 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.